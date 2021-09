50-​jähriges Jubiläum: Ehemalige Lehramtsanwärter aus Gmünd treffen sich

Im September 1971 starteten 32 junge Männer am Pädagogischen Fachseminar (PFS) in Schwäbisch Gmünd ihre Ausbildung zum Fachlehrer für musisch/​technische Fächer. Das 50-​jährige Jubiläum wird an diesem Wochenende gebührend gefeiert.

Samstag, 18. September 2021

Nicole Beuther

Vorausgegangen war eine drei Tage umfassende anspruchsvolle Aufnahmeprüfung, für die sich ca. 120 Bewerber angemeldet hatten. Im Vordergrund dieses Auswahlverfahrens stand der Nachweis einer umfassenden Allgemeinbildung, einer guten Sport– und Schwimmfähigkeit sowie handwerklicher und technischer Problemlösungskompetenzen. Die zugelassenen Bewerber hatten zudem alle eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf nachzuweisen.





Die Rems-​Zeitung berichtete damals ausführlich über die Ausbildung und die Vereidigung der künftigen Fachlehrer — in der Samstagausgabe berichten die Lehramtsanwärter von den Anfängen und davon, was sie auch heute noch verbindet.



