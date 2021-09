RZ-​Serie „Dem Schattenspiel auf der Spur“ (3): Die Geburt des modernen Schattentheaters

Die Kunst des Schattentheaters hat seinen Ursprung im Fernen Osten (China, Indien), sie ist mindestens 1000 Jahre alt. Doch es hat Jahrhunderte gebraucht, ehe sie nach Europa kam.

Samstag, 18. September 2021

Nicole Beuther

Um 1650 erst traten die ersten Schattenspieler in Italien auf. Von dort aus kam es in die Länder nördlich der Alpen. Einen ersten Höhepunkt erlebte das Schattenspiel in der Zeit der Romantik. Goethe, Mörike, Uhland, Kerner, Brentano und andere Dichtergrößen schrieben Schattenspiele und führten diese zum Teil auch auf. Dann aber dümpelte diese Kunst vor sich hin und wäre nach der Erfindung des Films um 1900 fast zum Erliegen gekommen. Das Ende des europäischen Schattentheaters?

