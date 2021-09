DRK, Feuerwehr und Polizei stellten sich vor: Tag der offenen Tür beim Rettungszentrum Abtsgmünd

Am Sonntag konnten die Abtsgmünder sich endlich selbst ein Bild davon machen, was bei dem Bau des beispielgebenden Modellprojektes mit drei Blaulichtorganisationen unter einem Dach an der Bundesstraße beim Gewerbegebiet Osteren auf die Beine gestellt worden ist.

Sonntag, 19. September 2021

Nicole Beuther

Es war deutlich zu spüren, dass die derzeitigen Lockerungen lange erwartet worden waren und man sich gern wieder einmal in größerem Rahmen treffen konnte.





Die Rems-​Zeitung berichtet in der Montagausgabe über diesen ganz besonderen Tag.



Unter Einhaltung der derzeit noch geltenden Bestimmungen informierten sich den ganzen Sonntagnachmittag zahlreiche Besucher über die Räumlichkeiten und moderne Ausstattung von DRK, Feuerwehr und Polizei.

