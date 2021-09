Erste „Kidical Mass“ in Gmünd: 100 Teilnehmer machen mit

Unter fröhlichem Klingeln trafen die Teilnehmer der ersten „Kidical Mass“ am Samstag um 14.45 Uhr auf dem Johannisplatz ein. Nach dem Startschuss um 14 Uhr hinter dem Gmünder Bahnhof fuhren die 100 angemeldeten Teilnehmer sowie einige spontan Dazugestoßene über die Rems-​, Baldung-​, Königsturm-​, Klösterle– und Rektor-​Klaus-​Straße bis zum Ziel auf dem Johannisplatz.

Sonntag, 19. September 2021

Nicole Beuther

26 Sekunden Lesedauer



Angelehnt an die regelmäßig stattfindende Fahrraddemonstration „Critical Mass“ standen bei dieser Aktion besonders die Kinder und ihre Sicherheit auf und mit dem Fahrrad im Fokus.





Wie die erste Kidical Mass ablief und welchen einhelligen Kritikpunkt die Teilnehmer mit Blick auf die Fahrradwege in Gmünd haben, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



