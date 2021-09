Offene Tür beim Interimsrathaus

Fotos: Gerhard Nesper

Wie es im alten Rathaus aussah, war den Waldstetter Bürgerinnen und Bürger schon lange bekannt, stand dieses doch seit 56 Jahren mitten im Ort. An diesem hatte aber der Zahn der Zeit genagt und so kam man zu dem Entschluss, das alte durch ein neues zu ersetzen.

Sonntag, 19. September 2021

Gerhard Nesper

32 Sekunden Lesedauer



Nachdem am Freitag die offizielle Übergabe und Segnung des neuen Gebäudes unter Teilnahme von zahlreichen Ehrengästen erfolgt war, war am Samstag die Bevölkerung eingeladen, sich beim Tag der offenen Tür von den Räumlichkeiten des Übergangsrathauses einen Eindruck zu verschaffen. Nach der Begrüßung der Gäste, insbesondere von Landrat Dr. Joachim Bläse, hielt der Schultes einen Rückblick auf das vergangene Jahr vom Abriss des Gemeindehauses bis zum Umzug seiner Rathausmannschaft ins neu erstellte Gebäude. Ein ausführlicher Bericht steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

