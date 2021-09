Tage zur Nachhaltigkeit und Energiewende: „Gmünd für morgen“

Fotos: Schäfer

Am Samstag fand auf dem Johannisplatz der Aktionstag im Rahmen der deutschen und baden-​württembergischen Tage zur Nachhaltigkeit und Energiewende 2021 statt.

Sonntag, 19. September 2021

Nicole Beuther

27 Sekunden Lesedauer



Ab 10 Uhr begannen am Samstag die Aufbauarbeiten der verschiedensten Stände, die sich der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet fühlen und in verschiedensten Bereichen bereits Erfahrungen gesammelt haben. Die Veranstalter dieses Aktionstages „Gmünd für morgen“ sind das neue Amt für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung unter der Leitung von Franka Zanek sowie das BIWAQ-​Projekt #Digital inklusiv im Quartier Oststadt + Hardt + Altstadt der Stadtverwaltung Gmünd unter der Leitung von Christine Hüttmann gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern.







Was alles geboten wurde am Aktionstag, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



221 Aufrufe

109 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen