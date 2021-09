Chancentod auf dem Gmünder Kunstrasen

Packendes Kunstrasenspiel im Schwerzer. Foto: astavi

Ungewohnte Situation für ein Sommerspiel der Verbandsliga am Mittwochabend in Gmünd. Normannia und der TSV Crailsheim duellierten sich unter Flutlicht auf dem Kunstrasen im Schwerzer, da sich die Gäste außer Stande sahen, bei Tageslicht um 17.30 Uhr im Jahnstadion anzutreten, wie es der Saisonkalender eigentlich geboten hätte.

Donnerstag, 02. September 2021

Michael Maier

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Das Entgegenkommen der Hausherren beschränkt sich nicht nur auf die Spielzeit und auf den Kunstrasen, auch mit Chancen wurde bis zur 63. Minute nur so gewuchert. Coppola und vor allem Aschauer vergaben beste Gelegenheiten in der 2., 16., 19. und 23. Minute. Wenigstens einmal schlüpfte der Ball dann doch ins Tor: Coppola traf in der 20. Minute zum 1:0-Halbzeitstand. Die zweite Hälfte begann so wie die erste aufgehört hatte, nämlich mit einer offensiv drückenden Normannia. Bis zum 2:0 durch Bauer dauert es dann aber noch eine Weile. Einen Abpraller konnte der Gmünder in der 59. Minute Volley verwandeln. Die Vorarbeit hatte Aschauer geleistet, der selbst in der 55. Minute hätte treffen können, ja müssen. Außerdem drosch Coppola in der 61. Minute den Ball über den Kasten und scheiterte wenig später vor dem leeren Gästetor. Wie aus dem Nichts gelang dem TSV Crailsheim in der 64. Minute dann der Anschlusstreffer durch Hannes Wolf. In der 75. Minute hatten die Gäste sogar den unverdienten Ausgleich auf dem Fuß. Der Gmünder Torhüter Ellermann konnte aber gegen einen allein auf ihn laufenden Crailsheimer in letzter Not ausbügeln. Aschauer, der zuvor so viele Bälle versemmelt hatte, blieb in der 90. Minute die Entscheidung vorbehalten. Tore: 1:0 Coppola (19.), 2:0 Bauer (59.), 2:1 Wolf (64.), 3:1 Aschauer (90.)

