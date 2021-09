Quartiersentwicklung: Wissgoldingen bekommt 83 000 Euro für Löwen-​Areal

Rund 460 000 Euro investiert das Land Baden-​Württemberg in die Quartiersentwicklung in sechs verschiedenen Städten und Gemeinden. In der 16. Runde des erfolgreichen Förderprogramms „Quartiersimpulse“ wurde auch die Gemeinde Waldstetten bedacht.

Donnerstag, 02. September 2021

Edda Eschelbach

Mit dem Bauprojekt „Löwen-​Areal“ wird in Wißgoldingen eine einmalige Chance für ein Wohn– und Begegnungsprojekt für ältere und hilfsbedürftige Menschen verwirklicht. Dafür erhält Waldstetten vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-​Württemberg einen Zuschuss von 83 100 Euro.







