Volkslieder, Zauberei, Comedy, Hard Rock und Weißwurst

Foto: gbr

Auch für das vorletzte Dorfsommer-​Wochenende haben die Mutlanger Veranstaltungsmacher wieder ein sehr vielseitiges Programm zusammengestellt. Der „holländische Dauercamper“ und der „witzigste Malermeister“ sind zu Gast.

Donnerstag, 02. September 2021

Gerold Bauer

Es ist zwar noch nicht das Finale – aber immerhin biegt man in Mutlanger nun quasi auf die Zielgerade ein. Und wie schon bisher gewohnt, hält das vorletzte Dorfsommer-​Wochenende wieder ein breit gefächertes Programm parat. Am Mittochabend gab es zum Beispiel ein Grusel-​Dinner — ein Mix aus kulinarischer Kunst und Theateraufführung.





Am Donnerstag, 2. September, lädt zum Beispiel der Gesangverein Mutlangen um 17.30 Uhr zum Zuhören und zum Mitsingen ein. „Wir wollen unseren alten Volksliedern wieder eine Bühne geben!“, beschreibt Vorstand Stefan Funk die Zielsetzung der Veranstaltung.





Und das ist nur ein Teil des aktuellen Wochenendprogramms. Wer mehr wissen will, findet am 2. September ausführliche Informationen in der Rems-​Zeitung!



