Oststadtfest in Gmünd: Musik und Picknick im Unipark

Fotos: ts

In neuem angepasstem Format unter dem Motto „Musik & Picknick im Unipark“ fand mit großem Erfolg nach einem Jahr durch die coronabedingte Pause am Sonntag das Oststadtfest im Universitätspark an der Buchstraße statt.

Montag, 20. September 2021

Nicole Beuther

Wie das musikalische Picknick vonstatten ging und was sich die Vertreter der Oststadt wünschen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Obwohl der Zustrom und die Menge der Besucher der letzten Jahre nicht erreicht wurde, war das Oststadtfest im neuen Format mit digitaler Vorbestellung diverser Picknick-​Angebote, einem Getränkestand mit großer Getränkeauswahl und nicht zuletzt aufgrund der mitreißenden Musik dreier nach Musikrichtung und Besetzung unterschiedlicher Bands insgesamt rundum gelungen.

