Corona im Ostalbkreis: Kitas und Schulen tauchen nicht mehr auf

Das Landratsamt hat in der Vergangenheit tagesaktuell über das Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas berichtet. Welche Einrichtung ist betroffen? Welche Stadt, welches Dorf? Wie viele Kinder sind in Quarantäne? Das alles konnten Eltern auf der Internetseite des Landratsamts nachlesen. Damit ist nun Schluss.

Dienstag, 21. September 2021

Thorsten Vaas

Müssen Land– und Stadtkreise über das Infektionsgeschehen an einzelnen Schulen und Kindertageseinrichtungen informieren? Dazu gibt es ein aktuelles Urteil aus Schleswig-​Holstein. Die Stadt Flensburg hatte sich bislang geweigert, die von Corona-​Fällen betroffenen Schulen zu nennen.







Wie steht der Ostalbkreis dazu? Das lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



