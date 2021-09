Schwäbisch Gmünd: Exhibitionist vor der Klösterleschule?

Foto: NicoLeHe /​pix​e​lio​.de

War ein Exhibitionist vor der Klösterleschule in Schwäbisch Gmünd? Die Polizei sucht nach einer Anzeige Zeugen.

Dienstag, 21. September 2021

Thorsten Vaas

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr erstattete ein 39-​Jähriger Anzeige gegen einen Unbekannten, „nachdem dieser sich vor der Klösterleschule entblößt hatte“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Als der 39-​Jährige den Mann darauf ansprach, habe dieser angegeben, lediglich uriniert zu haben. Nachdem der 39-​Jährige dann wenig später mit seiner Tochter aus dem Schulgebäude kam, sei der der Unbekannte wiederum dagestanden, „und manipulierte an seinem Glied“, berichtet die Polizei. Nachdem er erneut von dem 39-​Jährigen angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Parlermarkt . Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.Der Mann war etwa 50 – 55 Jahre alt, etwa 167cm groß und um die 90 kg schwer. Er hatte graue Haare und ungepflegte Zähne mit mehreren Zahnlücken. Bekleidet war er mit einem hellen, karierten Hemd und einem grauen Rucksack. Wer hat den Mann noch gesehen? Wer wurde ebenfalls belästigt? Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 /​3580 entgegen.

