Bundestagswahl in Gmünd: Tim-​Luka Schwab von der SPD

Foto: privat

Mit ihrem Kandidaten Tim-​Luka Schwab hat die SPD einen sehr jungen Wahlkämpfer ins Rennen geschickt. Der Klima-​Aktivist und Politikwissenschafts-​Student liebt seine Heimatstadt Schwäbisch Gmünd und bewundert Willy Brandt.

Mittwoch, 22. September 2021

Thorsten Vaas

39 Sekunden Lesedauer



Bisweilen sehr spöttisch war die SPD in den vergangenen Jahren von Kritikern und sogar von enttäuschten Wählern als ein altbackenes Auslaufmodell dargestellt worden. Zur Trendwende in dieser Betrachtungsweise hat zumindest im Raum Schwäbisch Gmünd ganz gewiss Tim-​Luka Schwab beigetragen. Der 21-​jährige Student war schon auf seiner Schulbank und dort vor allem im Geschichtsunterricht voller Tatendrang sozusagen unruhig hin und her gerutscht. Wie er erzählt, habe er schon als Jugendlicher es kaum erwarten können, sich aktiv ins gesellschaftlich-​politische Miteinander einzubringen.

Es war das Frühjahr 2019, als die von Greta Thunberg zunächst belächelte Bewegung Fridays for Future in allen Herren Länder ihre Ableger fand und erstmals auch in Schwäbisch Gmünd zu Demonstrationen und Aktionen aufrief.





Was war das plötzlich für eine aufmüpfige Jugend? Das ganze Porträt lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



98 Aufrufe

159 Wörter

36 Minuten Online



Beitrag teilen