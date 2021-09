Corona-​Impfkampagne: Querdenker rufen in Gmünd zu Blockaden gegen die Impfmobile auf

Von einem „echten Skandal“ spricht Landrat Dr. Joachim Bläse: Querdenker-​Aktivisten haben zu Blockadeaktionen gegen Corona-​Impfteams aufgerufen, die derzeit in Gmünder Schulen ein freiwilliges Impfangebot für Kinder und Jugendliche unterbreiten.

Mittwoch, 22. September 2021

Heino Schütte

Zwei unangemeldete Demonstrationen der regionalen Querdenken-​Szene haben am Mittwoch in Schwäbisch Gmünd Aufsehen und Verunsicherung bei Eltern und Schülerinnen und Schülern ausgelöst. Der Protest richtete sich gegen das jetzt angelaufene Angebot in Schwäbisch Gmünd, wonach sich Kinder und Jugendliche in ihren Schulen freiwillig und mit Einverständnis ihrer Eltern gegen Corona impfen lassen können. Hierzu sind mobile Impfteams im Auftrag des Landratsamtes im Einsatz. Die Querdenker haben dazu aufgerufen, sich den Impfmobilen in den Weg zu stellen, was am Mittwoch dann auch passierte. Die Polizei musste eingreifen.

