Fellbach: Polizeieinsatz nach Bedrohung an Schule

Symbolfoto: Timo Klostermeier /​pix​e​lio​.de

Ein 13-​Jähriger wurde an einer Schule in der Fellbacher Schillerstraße mit einer Schusswaffe bedroht. Mit mehreren Streifenbesatzungen suchte die Polizei am Dienstag nach zwei Verdächtigen gesucht. Ohne Erfolg.

Mittwoch, 22. September 2021

Rems-Zeitung, Redaktion

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Zuvor waren zwei bislang unbekannte männliche Jugendliche /​Heranwachsende auf das Schulgelände gekommen „und haben sich dort gezielt nach einem einen 13-​jährigen Schüler aufgesucht“, berichtet die Polizei. Im Zuge der gegenseitigen Provokationen zeigte einer der beiden Tatverdächtigen dem 13-​Jährigen offenbar auch eine Schusswaffe, um diesen einzuschüchtern. Der andere Tatverdächtige schlug im Verlauf mit der Faust nach dem 13-​Jährigen, traf jedoch einen Lehrer, der dazwischen gegangen war. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.männlich, 17 – 19 Jahre alt, ca. 175 — 180 cm groß und schlank. Er hatte kurze, helle Haare, die Seiten kurz, das Oberhaar etwas länger und nach hinten gegelt /​gekämmt. Der Unbekannte war am Hals, an der Hand und im Gesicht tätowiert — zum einen mit einem Kreuz an einer Schläfe und einem umgekehrten Herz an der anderen Schläfe. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Pullover und eine Jacke, eine schmal geschnittene Hose und Turnschuhemännlich, 16 – 19 Jahre alt, ca. 175 — 180 cm groß und schlank. Er hatte kurze, blonde Haare, an den Seiten kurz, das Oberhaar etwas länger und nach hinten gegelt /​gekämmt. Er trug ebenfalls einen schwarzen Pullover, darüber eine Jacke, Röhrenjeans und Turnschuhe. Zudem trug er ein Handy mit grünlicher Hülle bei sich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



28 Aufrufe

267 Wörter

4 Minuten Online



Beitrag teilen