Großbrand in Steinenbach: Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Großbrand im kleinen Ort Steinenbach, der zur Gemeinde Ruppertshofen gehört, wird derzeit von zahlreichen Feuerwehrleuten bekämpft. Das große Problem: Durch Funkenflug sind schon Folgebrände entstanden; und es besteht die Gefahr, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergreifen.

Mittwoch, 22. September 2021

Gerold Bauer

Steinenbach besteht vor allem aus mehreren landwirtschaftlichen Hofstellen. Der Brand brach ziemlich genau in der Mitte der kleinen Ortschaft in einem alten Bauernhof mit angebauter Scheune aus. Durch Funkenflug gerieten in der Folge ein großes und ein kleineres Heulager in der Nachbarschaft in Brand.

Die rund 100 Feuerwehrleute, die aus dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbischer Wald sowie aus Gschwend nach Steinenbach geeilt sind, kämpfen mit Hilfe von massiven Riegelstellungen, sprich mit „Wasserwänden“, gegen eine Ausbreitung des Brandes, der gegen 13 Uhr gemeldet wurde. Anfangs wurde das Löschwasser knapp, so dass eine mehr als zwei Kilometer lange Schlauchleitung bis zum Wasserturm bei Ruppertshofen verlegt werden musste.







Aktualisierung 15.10 Uhr: Bei zwei Hausbewohnern bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Sie kamen deshalb vorsorglich ins Krankenhaus. Der Großbrand ist mittlerweile unter Kontrolle, doch werden die abschließenden Löscharbeiten gewiss noch bis in die Nacht andauern.







