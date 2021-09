Schulbauernhof: Tiergestütze Pädagogik an der Rauchbeinschule

Seit einem Jahr ist der Schulbauernhof an der Rauchbeinschule in Betrieb. Es hat sich für alle Beteiligten gelohnt, dass die Stadt dafür Geld in die Hand genommen hat, und dass Schulleitung, Team und Eltern hier an einem Strang ziehen.

Donnerstag, 23. September 2021

Edda Eschelbach

Nicht nur die Schulleiterin der Rauchbeinschule, Dr. Karin Schwarz, und ihr Kollegium sind stolz darauf, dass mitten in Schwäbisch Gmünd das Angebot eines Schulbauernhofes besteht. Auch der Leiter des Amts für Bildung und Sport, Klaus Arnholdt betont: „Wir sind sehr, sehr stolz auf unseren Schulbauernhof.“





Was der innerstädtische Schulbauernhof den Kindern gibt, und wie er das Schulleben bereichert und unterstützt, wird in der Rems-​Zeitung am 23. September berichtet.



