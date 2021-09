Warum in Gmünd für Klimaschutz engagieren?

Volker Nick, einer bekanntesten Aktivisten der Friedensbewegung im Gmünder Raum, zeigt großen Respekt vor der Konsequenz der jungen Generation, sieht aber auch die mittlere und die ältere Generation in der Pflicht. Eine Veranstaltung am Freitag soll vor Augen führen, dass Klimaschutz an der Haustür beginnt und jeder dazu beitragen kann.

Donnerstag, 23. September 2021

Gerold Bauer

Ohne eine intakte Umwelt kann es nach seiner Überzeugung auch keinen echten Frieden geben.





Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung — zu lesen in der Donnerstagsausgabe — erläutert Volker Nick, dass die Stationen der Rad-​Demo zum Klima-​Streik an diesem Freitag in Gmünd mit Bedacht gewählt wurden, um auf ganz konkrete Handlungsansätze vor Ort aufmerksam zu machen!



Volker Nick hat seinen 60. Geburtstag schon eine Weile hinter sich. „Ich bin in einem Alter, in dem manche durchaus schon darüber nachdenken, ihr Engagement etwas zurück zu fahren“, räumt der in den 80er-​Jahren durch seinen Einsatz in der Friedensbewegung bekannt gewordene Radkurier ein. Bei ihm ist dies aber nicht der Fall. Er hat vier Jahrzehnte lang nie aufgehört, für Abrüstung und gegen atomare Bedrohung zu kämpfen.

