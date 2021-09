Klimastreik in Schwäbisch Gmünd: Breite Solidarität und Unterstützung

Zwei Klimademos waren für Freitagnachmittag in Schwäbisch Gmünd angemeldet, doch es wurde gemeinsam für ein Ziel demonstriert: Fridays for Future bekamen viel Unterstützung aus verschiedensten Richtungen für ihr Anliegen, das Klima zu retten, ebenso nahmen viele Bürgerinnen und Bürger an der Fahrraddemo, organisiert von Volker Nick, teil.

Freitag, 24. September 2021

Edda Eschelbach

Das Thema des weltweiten Klimastreiks von Fridays for Future „Alle fürs Klima“ wurde auch in Schwäbisch Gmünd sichtbar umgesetzt. Dass die Klimakrise kein Thema ausschließlich von Schülerinnen und Schülern ist, spiegelte sich auch hier wider bei der Klimademo von Fridays for Future am Freitagnachmittag. Die ebenfalls am Freitag stattfindende Fahrraddemo hatte ebenso viel Zuspruch – auch von vielen Menschen, die ansonsten nicht an den regelmäßigen Critical Mass-​Demos teilnehmen.





