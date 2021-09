Drei Pkw beteiligt: Furchtbarer Unfall mit Todesopfer in der Nacht in Obergröningen

Fotos: Heino Schütte

Eine furchtbare Unfalltragödie hat sich am Samstag in den frühen Morgenstunden in Obergröningen abgespielt. Ein junger Mann kam dabei ums Leben.

Samstag, 25. September 2021

Heino Schütte

25 Sekunden Lesedauer



Der Hergang ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen und Spurensicherung am Unglücksort in der Ortsdurchfahrt von Obergröningen dauern auch nach Tagesanbruch an. Gegen 3 Uhr war es zu dem Unfall gekommen. Drei Personenwagen sind beteiligt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei auch Fußgänger. Ein junger Mann ist, so die ersten Hinweise, zumindest von einem der Autos erfasst worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät Neben Politzei und Rettungsdienst sind auch Notfallseelsorger und die Feuerwehren aus Obergröningen und Hohenstadt im Einsatz.

403 Aufrufe

101 Wörter

1 Stunde Online



