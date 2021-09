Hochschule für Gestaltung Gmünd: Neues Rektorat nimmt Arbeit auf

Das neue Rektorat der HfG Schwäbisch Gmünd (von links): Prof. Matthias Held, Prof. Hartmut Bohnacker, Prof. Ralf Dringenberg, Matthias Schall. Foto: hfg

Das neue Rektorat der HfG ist komplett. Nach der überraschenden Absage des designierten Rektors, Prof. Detlef Rahe, wird Prof. Ralf Dringenberg die Hochschule für mindestens ein weiteres Jahr als Rektor leiten.

Samstag, 25. September 2021

Nicole Beuther

So ist es unter Beteiligung und Zustimmung von Hochschulrat und Senat gelungen, bereits zum 1. September Prof. Ralf Dringenberg als Rektor der HfG Schwäbisch Gmünd einzusetzen, befristet für mindestens ein weiteres Jahr. Ministerium und Hochschule sind Rektor Dringenberg, der nach Ablauf seiner Amtszeit in den Ruhestand getreten ist, dankbar für seine Bereitschaft, der HfG bis zum Antritt einer neu zu wählenden Person für das Amt der Rektorin oder des Rektors erneut vorzustehen. Ein solches Wahlverfahren dauert in der Regel zwölf bis 15 Monate.





Nach dem Rückzug des designierten Rektors, Prof. Detlef Rahe, hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, in Abstimmung mit den Gremien der Hochschule die Weichen gestellt, um einen nahtlosen Übergang der Leitungsposition an der HfG zu ermöglichen.

