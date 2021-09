Sonderveröffentlichung: Bauen, Wohnen, Einrichten

Wanddurchbrüche haben einen besonderen Charme. Foto: pexels

Ein Wanddurchbruch kann sich in vielen Fällen lohnen – jedoch gibt es dabei einiges zu beachten. Außerdem geht es in der Sonderveröffentlichung um Kingsize-​Duschen und neue Garagentore. Was man dabei alles im Auge behalten sollte.

Samstag, 25. September 2021

Michael Maier

24 Sekunden Lesedauer



Große und helle Räume sind das Nonplusultra des Wohnambientes. Offene Wohnküchen sind gesellig, stylisch und sparen wertvollen Platz. In diversen Bestandsimmobilien wird deshalb die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche eingerissen. Nach viel Arbeit, Dreck und Schutt wird der Durchbruch verkleidet und das Wohnzimmer kann endlich mit der Küche verschmelzen. Plant man einen solchen Umbau, gilt es einiges in die Planung zu integrieren.

