TV Wetzgau: 22:29 gegen TuS Vinnhorst

Foto: Astavi

Die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau sind mit einer Heimniederlage in die neue Saison gestartet. Vor 500 Zuschauern in der Gmünder Großsporthalle unterlag die Mannschaft von Trainer Paul Schneider dem TuS Vinnhorst mit 22:29.

Samstag, 25. September 2021

Alex Vogt

42 Sekunden Lesedauer



Ein deutliches 8:0 für den TV Wetzgau am Sprung ließ noch einmal auf eine erfolgreiche Aufholjagd hoffen, doch mit einem 8:1 am Barren sorgte der TuS Vinnhorst für einen vorentscheidenden 28:15-Vorsprung. Durch das 7:1 am abschließenden Reck konnte der TVW nur noch zum 22:29-Endstand verkürzen.







Unterm Strich haben sich die Gäste mit den drei deutschen Olympia-​Teilnehmern Lukas Dauser, Nils Dunkel und Philipp Herder nicht unverdient in der Gmünder Großsporthalle durchgesetzt. Weil sie sich weniger Fehler leisteten und stabiler turnten. Die Heimniederlage des TV Wetzgau hatte sich schon nach den ersten drei Geräten abgezeichnet. Auf einen 6:5-Sieg am Boden folgten ein 0:10 am Pauschenpferd und ein 0:5 an den Ringen, zur Pause stand es 6:20.

