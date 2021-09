Wissenschaft kindgerecht präsentiert

Foto: Hochschule Aalen /​IMFAA.

Türen auf mit der Maus: Die Hochschule Aalen und „explorhino“ zeigen Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren die spannende Forscherwelt im Rahmen eines großen Aktionstags.

Montag, 27. September 2021

„Hallo Zukunft“ heißt es am Sonntag, 3. Oktober, an der Hochschule Aalen und im Experimentemuseum explorhino. Denn das ist auch das Thema der diesjährigen bundesweiten „Türen auf mit der Maus“-Aktion der Sendung mit der Maus, an der sich beide Einrichtungen gemeinsam beteiligen. Unter dem Motto „Forschen für die Zukunft“ bekommen interessierte Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren eine exklusive Führung der Hochschule Aalen durch die neuen Forschungsgebäude und können im explorhino ihre Ideen verwirklichen.





