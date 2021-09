Bundestagswahl: Die Verteilung der Zweitstimmen

In welcher Gemeinde im Altkreis Schwäbisch Gmünd schnitt welche Partei besonders stark ab? Das zeigt unsere Karte zu den Zweitstimmen.

Dienstag, 28. September 2021

Thorsten Vaas

Größte Verlierer in dieser Bundestagswahl ist die CDU. Im Wahlkreis schrumpften die Zweitstimmen um –9,3 Prozentpunkte auf 25,9 Prozent. Am stärksten ist die CDU in Heuchlingen mit 36,5 Prozent (-12,6).





Wie haben die anderen Parteien abgeschnitten? Das lesen Sie auf unserer Sonerseite am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



