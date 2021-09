Der Räuber stieg durch ein Fenster in die Wohnung

Eine 85-​jährige Gmünderin überraschte in ihrer Wohnung einen Einbrecher auf frischer Tat und wurde dann bedroht und ausgeraubt.

Die alte Dame konnte den Räuber folgendermaßen beschreiben: ungefähr 30 bis 32 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß, schlanke sportliche Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und Hose und einer schwarzen Mütze ohne Schild. Zudem führte der Mann eine rote Stofftasche mit sich. Der Mann sprach hochdeutsch ohne einen erkennbaren Akzent.





So schildert die Polizei den Einbruch, aus dem letztlich ein Raubüberfall wurde: Ein bislang unbekannter Mann stieg am Dienstagmorgen gegen 00.45 Uhr durch ein Fenster in die Wohnung einer 85-​Jährigen in der Rechbergstraße ein. Nachdem die Wohnungsinhaberin aufgrund der Geräusche erwachte, zwang der Eindringling die Seniorin leise zu sein. Da die 85-​Jährige kein Geld in der Wohnung hatte, durchsuchte der Unbekannte die Wohnung und entwendete Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert, ehe er die Wohnung wieder verließ.

