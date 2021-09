Ministerpräsident Kretschmann im Ostalbkreis

Foto: picture alliance/​dpa | Philipp von Ditfurth

Landrat Bläse lädt am 1. Oktober in Aalen zum Bürgerempfang mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein. Eine Anmeldung dazu ist nötig.

Dienstag, 28. September 2021

Thorsten Vaas

Nach Begrüßung durch Landrat Dr. Joachim Bläse und der Rede des Ministerpräsidenten besteht für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Musikalisch wird der Abend von der Band Brasst Scho‘ umrahmt. Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist ein 3G-​Nachweis. Dieser wird am Eingang der Mensa am Beruflichen Schulzentrum überprüft. Für einen zügigen Einlass sollten Besucherinnen und Besucher am Eingang den QR-​Code der Anmeldung ausgedruckt oder auf dem Handy , den Personalausweis sowie den Nachweis der 3G-​Regel bereithalten. Der Einlass zum Bürgerempfang kann nur mit diesem Nachweis gewährt werden. Es besteht außerdem Maskenpflicht.







Eine Anmeldung zum Bürgerempfang ist via Internet nötig unter kann unter www​.ver​anstal​tun​gen​.ostal​bkreis​.de erfolgen.

Am Freitag, 1. Oktober, wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Ostalbkreis besuchen. Um 18.30 Uhr findet in der Mensa des Beruflichen Schulzentrums in Aalen, Steinbeisstraße 2 — 6, ein Bürgerempfang statt, zu dem alle eingeladen sind.

