Ralph Leischner hört als Bürgermeister auf

Foto: gbr

Der Leinzeller Schultes Ralph Leischner musste schweren Herzens dem Gemeinderat mitteilen, dass seine Gesundheit es nicht zulässt, nach 16 Jahren im Amt erneut für die Stelle des Bürgermeisters zu kandidieren. Seine Entscheidung fiel erst vor zwei Wochen

Dienstag, 28. September 2021

Gerold Bauer

Dies teilte er am Dienstagabend dem Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung mit und brachte dabei auch zum Ausdruck, dass es eigentlich ganz anders geplant war. „Ich liebe meinen Job und hätte deshalb sehr gerne weitergemacht!“, erklärte er. Leider lasse sein Gesundheitszustand ihm keine Wahl – was sich erst kurzfristig herausgestellt habe.





Die Rems-​Zeitung führte dazu mit Ralph Leischner ein Gespräch — zu lesen in der Mittwochausgabe!



