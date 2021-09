Ministerpräsident Kretschmann: Besuch im Ostalbkreis abgesagt

Archiv-​Foto: gbr

Der Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Ostalbkreis — geplant für Freitag, 1. Oktober — entfällt. Das Landratsamt teilte am Mittwochnachmittag mit, dass der Landesvater aufgrund anderweitiger Verpflichtungen im Zuge der Koalitionsverhandlungen kurzfristig absagen musste.

Mittwoch, 29. September 2021

Gerold Bauer

48 Sekunden Lesedauer



Für diesen Freitag hatte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu einem Besuch im Ostalbkreis angekündigt. Nach einem kommunalpolitischen Gespräch in Schwäbisch Gmünd und einem Firmenbesuch bei der VARTA AG in Ellwangen war am Abend in der Mensa des Beruflichen Schulzentrums Aalen ein Bürgerempfang geplant. Wie das Staatsministerium Baden-​Württemberg jetzt mitteilte, muss der Kreisbesuch des Ministerpräsidenten leider kurzfristig abgesagt werden. Winfried Kretschmann werde diesen Freitag in Berlin zu Sondierungsgesprächen nach der Bundestagswahl erwartet.



„Wir bedauern sehr, dass der Besuch bei uns nicht stattfinden kann, haben aber natürlich Verständnis für die Dringlichkeit der Gespräche in der Bundeshauptstadt, die von grundsätzlicher Bedeutung für eine mögliche Regierungsbildung und somit für die gesamte Republik sind“, so Landrat Dr. Joachim Bläse. „Mit dem Staatsministerium sind wir bereits in Abstimmung, um einen Kreisbesuch im kommenden Jahr zu planen.





Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich zum Bürgerempfang angemeldet haben, werden persönlich von der Landkreisverwaltung über die Absage benachrichtigt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



131 Aufrufe

195 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen