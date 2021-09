13-​jähriges vermisstes Mädchen wohlbehalten zurückgekehrt

Das Mädchen, das seit dem 30. August in Schwäbisch Gmünd vermisst wurde, ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Die Polizei Aalen suchte seit dem 2.September öffentlich nach einem 13-​jährigen Mädchen, das seit dem 30. August aus einem Kinderheim vermisst wurde. Das gesuchte Kind kehrte noch am 2. September gegen 23 Uhr zu ihren Eltern zurück. Die Fahndung hat sich somit erledigt.







Die 13-​jährige Anna F. verließ am Montag (30.08.2021) gegen 15 Uhr eine Wohngruppe eines Kinderheims in Schwäbisch Gmünd. Sie wurde dort von einer unbekannten Person in einem grauen Kleinwagen abgeholt und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.



