Unabsichtlicher Verstoß gegen das Waffengesetz

Symbol-​Foto: Nathalie Guarneri

Wer Waffen eines Verstorbenen in einer Wohnung findet, darf diese nicht einfach zu Polizei bringen. Dies musste auch eine Witwe aus dem Remstal nun erfahren. Da Unwissenheit nicht automatisch vor Strafe schützt, bekommt sie für ihre an sich gut gemeinte Aktion eine Anzeige.

Freitag, 03. September 2021

Gerold Bauer

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Nicht selten werden bei Wohnungsauflösungen oder nach Todesfällen Waffen aufgefunden. So erging es auch unlängst einer Frau aus Weinstadt im Remstal. Damit diese Waffen möglichst schnell in sichere Verwahrung kommen fuhr die Frau laut Polizeibericht mit den waffenscheinpflichtigen Waffen ihres verstorbenen Ehemanns zur nächsten Polizeidienststelle, um diese dort abzugeben.Damit hat sie sich trotz ihres guten Willens strafbar gemacht. Denn grundsätzlich bedarf das „Führen einer Schusswaffe“ außerhalb des befriedeten Besitztums einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Was die Frau wohl nicht wusste: Auch die Fahrt vom Wohnort zur Polizeidienststelle zur Abgabe der Waffen bei einer amtlichen Behörde ist bereits ein „Führen einer Waffe“ im Sinne des Waffengesetzes.Vor dem Hintergrund von schweren Straftaten, die immer wieder mit Waffen verübt werden, sind die Gesetze bewusst sehr streng. Dem Beamten blieb laut Aussage des Polizeipräsidiums Aalen deshalb nichts anderes übrig, als ein Strafverfahren gegen die Frau einzuleiten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart den Vorfall abschließend bewerten.

