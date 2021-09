Münsterdruckerei in Gmünd: Ein besonderer Ort der Erinnerung

Foto: nb

Der Geruch von Bleibuchstaben ist der Geruch ihrer Kindheit. Daran erinnern sich Veronika Maria Kraus und Ulrike Beate Kraus in diesen Tagen ganz besonders – sieben Jahre nach der Schließung wird die Münsterdruckerei in Gmünd ausgeräumt.

Donnerstag, 30. September 2021

Nicole Beuther

26 Sekunden Lesedauer



Bis zum 31. Dezember 2014 war die Münsterdruckerei, hinter der ehemaligen Buchhandlung Kepplerhaus gelegen, in Betrieb. Dann musste Hans-​Bernhard Kraus schweren Herzens die Arbeit nach 36 Jahren aus gesundheitlichen Gründen ruhen lassen. Die kleine Druckerei am Münsterplatz gab es sehr viel länger.





In der Donnerstagausgabe berichtet die RZ über die Geschichte der Druckerei und all das, was Veronika Maria Kraus und Ulrike Beate Kraus damit verbinden.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



108 Aufrufe

105 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen