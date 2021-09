Normannia Gmünd: Heimspiel am Samstag ist abgesetzt worden

Mit Türk Spor Neu-​Ulm hätte sich am Samstag um 15 Uhr eine Mannschaft im Gmünder Schwerzer vorgestellt, gegen die der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd noch nie angetreten ist. Aber dazu wird es zunächst nicht kommen.

Donnerstag, 30. September 2021

Aufgrund der Entwicklung bei der Normannia im Laufe dieser Woche wegen Corona-​Fällen bei mehreren Spielern aus dem Verbandsliga-​Kader zeichnete sich eine Spielabsage ab. Der 1. FC Normannia Gmünd stand von Anfang an mit dem Gesundheitsamt und dem Württembergischen Fußballverband ständig in Kontakt. Nun hat der WFV als spielleitende Behörde entschieden, dass diese Verbandsliga-​Partie am Samstag abgesetzt wird. Wie es weitergeht? Dazu meint der Sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter: „Die Situation wird ab Montag neu bewertet. Wir werden alles für die Sicherheit der Zuschauer und die Gesundheit unserer Spieler tun. Aber im Moment müssen wir einfach die nächste Woche abwarten.“

