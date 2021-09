St.Anna vom Salvator strahlt wieder

Foto: Salvatorfreunde

Erstmals nach langer Pause wird am Sonntag auf dem Salvator wieder die interessante Ausstellung in der Felsenbühne geöffnet sein. Dort kann dann auch die liebevoll restaurierte Anna-​Selbdritt-​Figur aus der Unteren Kapelle besichtigt werden.

Samstag, 04. September 2021

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Der Salvator mit seinen Kapellen am Nepperberg ist für die Gläubigen in Gmünd ein ganz besonderer sakraler Ort. Allerdings ist auch ein solches religiöses Kleinod nicht davor gefeit, dass der Zahn der Zeit an der Bausubstanz sowie an den Kunstgegenständen nagt. Umso mehr muss man es zu schätzen wissen, dass sich die katholische Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd als Eigentümer sowie die ehrenamtlich aktiven Salvatorfreunde mit vereinten Kräften darum kümmern, dass dieser Seelenort in seiner Schönheit erhalten und zugänglich bleibt. Am Sonntag wird im Klausengarten wieder von den Ehrenamtlichen bewirtet.



