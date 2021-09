Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Mit schweren Verletzungen kam ein junger Autofahrer ins Krankenhaus. Er war mit Alkohol im Blut unterwegs, kam von der Straße ab — und der Kleinwagen ging in Flammen auf.

Sonntag, 05. September 2021

Gerold Bauer

So schildert das Polizeipräsidium den Unfallhergang: Am Freitag gegen 23 Uhr befuhr ein 24-​Jähriger die Kreisstraße von Fichtenberg in Richtung Wildgarten mit seinem Opel Corsa. Kurz vor der Abzweigung nach Honkling kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und blieb einige Meter weiter im Wald stehen.



Das Auto fing nach dem Unfall Feuer, und der 24-​Jährige wurde von Zeugen neben dem Auto liegend gefunden. Er hatte schwere Verletzungen erlitten und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Die Feuerwehr Gschwend war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Da der 24-​Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

