Betrunken und unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Es gibt immer wieder Geschichten im Polizeibericht, bei denen man sich fragt, warum auf den Straßen nicht noch mehr schwere Unfälle passieren. Die Fahrt einer Frau im Rems-​Murr-​Kreis, die unter Alkohol und Drogen stand, einen Unfall verursachte und dann mit dem demolierten Auto flüchtete, ist eine solche Story.

Montag, 06. September 2021

Gerold Bauer

So schildert die Polizei das Geschehen: Am Sonntagnachmittag verursachte eine 36-​jährige Autofahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen in Backnang einen Verkehrsunfall. Sie befuhr gegen 16.45 Uhr die Sulzbach Straße und verlor unmittelbar vor der Einmündung zur B 14 die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in den Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und schleuderte dann an der Einmündung auf die B 14. Dort stieß sie mit zwei Pkw der Marke Opel zusammen, die in Richtung Winnenden gefahren sind.



In einem dieser Fahrzeuge wurde eine 50-​jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Die 36-​jährige Unfallverursacherin flüchtete nach der Karambolage mit ihrem stark unfallbeschädigten Auto. Sie fuhr mit den luftleeren Reifen bis nach Backnang-​Strümpfelbach, wo sie von Unfallzeugen bzw. Anwohnern bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die 36-​Jährige mit über 1,8 Promille am Steuer saß und unter Drogeneinwirkung stand.











Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und veranlasste eine Blutuntersuchung. Die unfallbeschädigten Autos, an denen ein Gesamtschaden von etwa 33.000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

