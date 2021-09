Axel Zwingenberger: Der Hexenmeiser des Boogie in Schwäbisch Gmünd

»Boogie forever« mit Axel Zwingenberger gab es am Freitagabend auf der Remspark-​Bühne. »Boogie« ist früher Jazz für Piano-​Solo, entstanden im ersten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts und die Begriffswurzel könnte einerseits in einem Wort für Hausparties aber auch in afrikanischen Begriffen für Trommeln und Tanzen stecken.

Dienstag, 07. September 2021

Edda Eschelbach

Über das Konzert des außergewöhnlichen Musikers in Schwäbisch Gmünd berichtet die Rems-​Zeitung am 8. September.



„Schön! Nicht? …“, … so meinte Axel Zwingenberger im Laufe seines Programms in einer seiner launigen Zwischenmoderationen und genau das war es: Ein schöner Abend mit außergewöhnlicher Musik, gespielt von einem wahren „Hexenmeister“ des Boogie und auch weiterer Jazz-​Richtungen, wie sich im Laufe des Abends zeigen sollte.

