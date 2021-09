Gschwender Badsee: Umfangreiche Pläne mit Blick auf alle Generationen

Fotos: esc

Zwei große Projekte standen im Zentrum der Gemeinderatssondersitzung in Gschwend am Montagabend. Zum Badsee erging der Beschluss den LEADER-​Antrag – nach der Überarbeitung der Pläne für die Mehrgenerationen-​Erlebnis– und Freizeitanlage vom Frühjahr – jetzt erneut zu stellen. Das zweite große Thema war die Breitbandversorgung in der Gemeinde.

Dienstag, 07. September 2021

Edda Eschelbach

30 Sekunden Lesedauer



Die Planungen für die Aufwertung des Gschwender Badsees schreiten weiter voran. Der Gemeinderat hat die überarbeitete Planung des Landschaftsarchitekten Andreas Walter für die Mehrgenerationen-​Erlebnis– und Freizeitanlage befürwortet und auch dafür gestimmt, erneut einen Förderantrag für Gelder aus dem LEADER-​Projekt zu stellen. Gschwend rechnet mit einer Förderung von 200 000 Euro. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 400 000 Euro.





