TVB Stuttgart verlängert mit Max Häfner

Foto: picture alliance/​Pressefoto Baumann|Hansjürgen Britsch

Noch vor dem ersten Saisonspiel in der Handball-​Bundesliga an diesem Donnerstag beim SC Magdeburg hat der TVB Stuttgart drei Personalentscheidungen für die folgenden Spielzeiten getroffen. Laut einer Pressemitteilung des Handball-​Bundesligisten wurden die Verträge von Max Häfner, Sascha Pfattheicher und Jerome Müller jeweils vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Dienstag, 07. September 2021

Alex Vogt

51 Sekunden Lesedauer



Der 25-​jährige Spielmacher Max Häfner spielt nach seinem Wechsel vom Oberligisten TSB Gmünd bereits seit 2017 für den TVB. Hier entwickelte sich der 1,85 Meter große Rechtshänder zu einer wichtigen Säule im Spiel der Stuttgarter Handballer. Verletzungsbedingt wird der Gmünder den nun anstehenden Saisonstart allerdings verpassen. Aufgrund einer Operation an der Bandscheibe fällt Häfner mehrere Monate aus.„Ich freue mich, dass sich Max, Sascha und Jerome dazu entschlossen haben, den Weg des TVB weiterhin mitzugehen und zu gestalten“, sagt Jürgen Schweikardt. „Die Gespräche mit den dreien haben schon vor dem Ende der vergangenen Saison begonnen. Durch die vorzeitigen Verlängerungen haben wir frühzeitige Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Alle drei Spieler sind trotz ihrer immer noch jungen Jahre bundesligaerfahren und spielen eine wichtige Rolle in unserem Team. Auch wenn Max uns noch einige Zeit fehlen wird, sehen wir in ihm einen unglaublich talentierten Mittelmann, der ein zentraler Teil in unserem Spiel ist,“ fügt der TVB-​Geschäftsführer hinzu.

