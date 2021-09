Normannia Gmünd: Heimspiel gegen Rutesheim ist abgesagt worden

Unfreiwillig steht dem Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd ein spielfreies Wochenende bevor. Denn das für diesen Samstag vorgesehene Heimspiel gegen die SKV Rutesheim ist an diesem Mittwoch coronabedingt abgesagt worden.

Mittwoch, 08. September 2021

Alex Vogt

„Das Spiel wurde wegen mehrerer Corona-​Fälle bei der Mannschaft von Rutesheim abgesagt“, teilt Normannia-​Spielleiter Claus-​Jörg Krische mit. Bereits am vergangenen Wochenende waren die Rutesheimer deshalb nicht im Einsatz. Laut Krischke soll das Spiel zwischen Normannia Gmünd und der SKV Rutesheim entweder am 29. September oder am 6. Oktober nachgeholt werden.

