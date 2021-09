Schnelles Internet: Gschwend stemmt sein größtes Projekt

Der Gschwender Gemeinderat gibt grünes Licht für die nächsten Schritte beim Breitbandausbau auf dem Gschwender Gemeindegebiet. Das 17 Millionenprojekt für ein schnelles Internet startet mit der Vorbereitung für die Ausschreibung.

Mittwoch, 08. September 2021

Gerold Bauer

Eines der wichtigsten Themen in Gschwend ist seit einigen Jahren schon der Breitbandausbau. Und das, obwohl die Gemeinde zur Zeit eine Flut an wichtigen Projekten gleichzeitig bewältigen muss – Ortskernsanierung, Mehrgenerationenprojekt am Badsee, Rettungswache, Rathaus, Baugebiet, um die größten Brocken zu nennen. Doch, wie auch Bürgermeister Christoph Hald in der Gemeinderatssitzung am Montag betonte: „Es ist das größte Projekt, das Gschwend je hatte.“ Und er erklärte dazu: „Es wird uns auch die nächsten 30 Jahre begleiten.“





