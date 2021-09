Tony Marschall singt für Flutopfer bei Konzert in Leinzell

Foto: brf

Auch Leinzell lässt die schreckliche Not im Ahrtal nicht unberührt. Um möglichst viele Spenden für die Menschen im fast völlig zerstörten Kreuzberg zu sammeln, konnte der Entertainer und Freund von Pfarrer Franz Pitzal, Tony Marschall, für ein Benefizkonzert gewonnen werden.

Mittwoch, 08. September 2021

Gerold Bauer

Am Freitag, 17. September, ab 15 Uhr unterhält in der Festhalle in Leinzell ein Entertainer mit Kultstatus die Gäste. Mehr über diese besondere Aktion lesen Sie am 8. September in der Rems-​Zeitung!



Es scheint, als seien hier die richtigen Menschen zusammengekommen, Menschen, die sich lange kennen und die zudem befreundet sind: der Leinzeller Bürgermeister Ralph Leischner, Bruno Funk von der Freiwillien Feuerwehr Leinzell und der gebürtige Leinzeller Pfarrer Franz Pitzal (katholische Kirchengemeinde Renningen). Alle zusammen – und wie Bürgermeister Leischner betont, dessen tolles Team – haben innerhalb kürzester Zeit ein Konzert auf die Beine gestellt, um Geld für die Flutopfer der 650 Seelengemeinde Kreuzberg im Ahrtal zu sammeln.

