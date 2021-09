Perfekte Startbedingungen für Bürgermeister Danny Kuhl

Fotos: gbr

Die Bürgerinnen und Bürger von Göggingen hatten ihren neuen Meister mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt. Im Rahmen einer feierlichen Gemeinderatssitzung leistete er seinen Amtseid und bekam viele freundliche Worte mit auf den Weg in sein Amt.

Donnerstag, 09. September 2021

Gerold Bauer

34 Sekunden Lesedauer



Die Startbedingungen für den Amtsantritt als Bürgermeister der Gemeinde Göggingen sind für Danny Kuhl perfekt. Schon im ersten Wahlgang bekam er mit etwa 75 Prozent der Stimmen und einer Wahlbeteiligung von rund 60 Prozent einen stabilen Vertrauensvorschuss. Zudem tritt er sein Amt in einer Gemeinde an, die keine Schulden hat und somit finanziellen Spielraum für das Gestalten der Zukunft und das Verwirklichen von Visionen hat. So wie es die Württembergische Gemeindeordnung als „Bibel der Kommunalpolitik“ vorsieht, wurde der neue Bürgermeister im Rahmen einer Gemeinderatssitzung verpflichtet.





