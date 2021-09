Schulstart im Ostalbkreis: Testpflicht an Schulen zweimal pro Woche

Die Gesundheit zu schützen und Einschränkungen im Schulbetrieb zu vermeiden wird zum Schulstart am Montag als oberstes Ziel genannt. In Baden-​Württemberg gilt für alle Schulen eine Testpflicht zweimal pro Woche.

Donnerstag, 09. September 2021

Nicole Beuther

Dass die Schulen im Land dieses Mal frühzeitig über die Neuerungen der Corona-​Verordnung informiert wurden, bewertet die Schulleiterin der Friedensschule als positiv. Die grundlegende Änderung: Die ab Montag geltenden Maßnahmen sind inzidenzunabhängig.







Was ab Montag an den Schulen gilt und wie Maschka-​Dengler dies bewertet, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Daniela Maschka-​Dengler blickt insgesamt optimistisch auf den Schulstart. „Wir freuen uns aufs neue Schuljahr“, so die geschäftsführende Schulleiterin der Gmünder Grund-​, Haupt– und Realschulen. Auch den Schülern zuliebe müsse man Zuversicht ausstrahlen. „Wir wollen unterrichten und die Kinder begleiten“, formuliert Maschka-​Dengler den zentralen Wunsch.

