Wer schwingt den Kochlöffel am besten?

Foto: gvm

Mutlanger Dorfsommer: Zum Abschluss stellt sich Bürgermeisterin Stephanie Eßwein am Herd auf der Bühne ihrem Herausforderer Michael Rembold aus Waldstetten. Das Menü hat Küchen-​Profi Jürgen Mädger zusammengestellt. Außerdem gibt es viel Musik von Freitag bis Sonntag.

Donnerstag, 09. September 2021

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Nach einem so grandiosen „Lauf“ über sechs Wochen muss man beim Finale natürlich noch eins Draufsetzen. Und genau dies passiert beim Mutlanger Dorfsommer tatsächlich. Am Freitag, Samstag und Sonntag gibt das Mutlanger Dorfsommer-​Team nochmal so richtig Gas, bevor nach einer Laser-​Show mit Musik am Sonntagabend der Stecker gezogen wird und die Lichter – buchstäblich und im übertragenen Sinne – ausgehen. „Aber es gibt ein Leben nach dem Dorfsommer“, lässt Bürgermeisterin Stephanie Eßwein keine Sorgen aufkommen, dass es in der Gemeinde danach langweilig werden wird.





Was zum Dorfsommer-​Finale so alles läuft, steht am 9. September in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



101 Aufrufe

135 Wörter

39 Minuten Online



Beitrag teilen