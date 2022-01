Fahrerflucht in Schwäbisch Gmünd

Foto: Martin Quast /​pix​e​lio​.de

Bereits am Dienstagnachmittag ist das Auto eines Hallenbad-​Besuchers in Schwäbisch Gmünd beschädigt worden. Der Verursacher beging Fahrerflucht.

Samstag, 01. Januar 2022

Thorsten Vaas

29 Sekunden Lesedauer



Der Hallenbad-​Besucher parkte seinen grauen VW Touran in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr in Schwäbisch Gmünd in der Goethestraße auf dem dortigen Parkplatz. „Neben ihm stand ein weißer VW Golf“, heißt es im Polizeibericht. Als der Touran-​Fahrer später zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass die linke Fahrzeugseite, insbesondere die Fahrertüre, beschädigt war. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Verursacher hatte sich offensichtlich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, aus dem Staub gemacht.