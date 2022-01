Vereins– und Kirchenseiten: Lanjährige Münstersängerinnen und –sänger geehrt

Ehrung im Münster. Foto: Kirche

„Was sollen wir tun?“ Dieser Frage ging Münsterpfarrer Robert Kloker in einer Adventspredigt nach. In der aktuellen Corona-​Situation stellt sich eben diese Frage insbesondere auch musikalisch Engagierten und Verantwortlichen immer wieder neu. Daher fand die jährliche Ehrung verdienter Sängerinnen und Sänger des Münsterchors Schwäbisch Gmünd abermals nicht im Rahmen einer Feierstunde im Franziskaner statt, sondern im Anschluss an die Eucharistiefeier zum Sonntag „Gaudete“ – „Freuet euch!“

Samstag, 01. Januar 2022

Michael Maier

58 Sekunden Lesedauer



Der von Dekan und Chorpräses Robert Kloker zelebrierte Gottesdienst im Münster wurde auch von den sechs Jubilarinnen und Jubilaren unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Stephan Beck musikalisch mitgestaltet. Damit trugen die Sängerinnen und Sänger des Münsterchores selbst wesentlich dazu bei, Freude vorzuleben und Gutes zu tun, wie es in der Predigt zur Sprache kam. Robert Kloker und Stephan Beck dankten den Jubilarinnen und Jubilaren für ihr Engagement, ihre Leidenschaft und die Treue zum Chorgesang.



Geehrt wurden Roland Ploner für 10 Jahre, Sibylle Ploner für 25 Jahre, Gabriele Domes für 35 Jahre und Beatrix Bednorz für 40 Jahre sowie Margarete Kratochwille für 55 Jahre langjährigen kirchenmusikalischen Dienst.



Chorpräses und Pfarrer Robert Kloker, der seit 20 Jahren beide Ämter innehat, wurde vom Chor ebenfalls mit einem Präsent als Zeichen der Dankbarkeit bedacht. Abschließend dankten die Mitglieder des Münsterchors ihrem Dirigenten Stephan Beck für sein besonderes Engagement in 10 Jahren. Mehr Kirchen– und Vereinsberichterstattung auf vier Seiten in der Silvesterausgabe der Remszeitung mit Lesestoff für das gesamte Neujahrswochenende.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



108 Aufrufe

234 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen