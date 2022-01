Heubach: Vater schlägt zu — Mann kommt in Spezialklinik

Foto: Uta Herbert /​pix​e​lio​.de

Durch Schläge ist ein Mann am Samstagabend in Heubach so verletzt worden, dass er in Spezialklinik kam. Zuvor forderte er die Kinder seines späteren Kontrahenten auf, ihren Unrat aufzuräumen.

Montag, 10. Januar 2022

Thorsten Vaas

Wie die Polizei mitteilt, erlitt der 54-​Jährige Verletzungen im Bereich des Gesichts. Zuvor hatte er Kinder aufgefordert, ihren Unrat aufzuräumen. Deshalb soll es gegen 20.30 Uhr zu einem Streit zwischen ihm und dem 38-​jährigen Vater der Kinder gekommen sein, in dessen Verlauf der 38-​Jährige zuschlug. Der 54-​Jährige wurde zunächst im örtlichen Krankenhaus behandelt, musste von dort jedoch in eine Spezialklinik verlegt werden.

