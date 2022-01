Neujahrsempfang: So vielfältig ist Mutlangen

Was sich bewährt hat, wird in diesem Jahr nochmal besser: Beim virtuellen Neujahrsempfang der Gemeinde Mutlangen im Jahr 2022 ist vieles neu. Dieses Mal wirken gut 100 Bürgerinnen und Bürger mit. Anschauen lohnt sich, ist sich Bürgermeisterin Stephanie Eßwein sicher.

Montag, 10. Januar 2022

Thorsten Vaas

Mutlangen ist vielfältig — so könnte man den virtuellen Neujahrsempfang der Gemeinde Mutlangen beschreiben, den die Rathaus-​Mitarbeiter um Bürgermeisterin Stephanie Eßwein gerade produzieren. „Etwa 100 Bürgerinnen und Bürger sind beteiligt“, schätzt sie. Und das ist genau das Besondere für die Rathauschefin, die auch im zweiten Jahr der Corona-​Pandemie nicht auf einen Neujahrsempfang verzichten will. „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt“, zitiert sie den italienischen Dichter Dante Alighieri. Es passe einfach zur aktuellen Zeit.





Mehr zum Neujahrsempfang lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Zu sehen ist der Empfang am Sonntag, 16. Januar, um 17 Uhr auf dem Youtube-​Kanal der Gemeinde Mutlangen.



