1. FC Normannia Gmünd: Marvin Gnaase bleibt zwei weitere Jahre

Foto: Zimmermann

Pünktlich zum Trainingsauftakt im neuen Jahr an diesem Mittwoch kann der Sportliche Leiter des Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, eine weitere wichtige Personalie für die Zukunft der Normannia verkünden. Marvin Gnaase hat für zwei weitere Jahre und damit bis 2024 seinen Vertrag verlängert. Mit Arijon Bytyci steht außerdem ein Winterabgang fest.

Dienstag, 11. Januar 2022

Alex Vogt

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Einer Pressemitteilung des Vereins zufolge hat Marvin Gnaase bisher 231 Spiele im Normannia-​Trikot absolviert und dabei 37 Pflichtspieltore erzielt. Als einer der beiden Sechser oder als Zehner verleiht der 27-​Jährige dem Spiel der Normannia Stabilität in der Defensive und kurbelt gleichwohl das Spiel seiner Mannschaft nach vorne an. Stephan Fichter: „Wir sind glücklich, einen weiteren Leistungsträger und Führungsspieler mit Marvin Gnaase bei der Normannia halten zu können. Er möchte in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen und genau das zeigt auch sein frühzeitiges Bekenntnis zur Normannia.“

Abteilungsleiter Marco Biegert sagt: „Marvin identifiziert sich total mit dem 1. FC Normannia. Er hat sich bei uns zu einem Topspieler entwickelt und es ist uns wichtig, Spieler mit solchen Qualitäten langfristig in unserer Mannschaft zu halten.“ Marvin Gnaase äußert sich wie folgt zu seiner Vertragsverlängerung beim FCN: „Ich bin jetzt acht Jahre hier und kann mich voll mit dem Verein identifizieren. Das Drumherum bei der Normannia passt perfekt, die Zusammenarbeit mit dem Trainer– und Betreuerteam und der Mannschaft ist super.“

Derweil kann Stephan Fichter auch einen Winterabgang bestätigen. Arijon Bytyci, aufgrund vieler Verletzungen der Pechvogel der vergangenen eineinhalb Jahre, verlässt die Normannia und wechselt zum Landesligisten TSV Schornbach.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



126 Aufrufe

249 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen